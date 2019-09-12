التعليم: ١٠٪ نسبة الكتب المتأخرة .. وهذا هو السبب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن حجم الكتب التي ستتأخر الوزارة في تسليمها هذا العام لا يتعدى الـ 10 % فقط ، بينما انتهت الوزارة من تجهيز 90% من الكتب.



وقالت وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن التأخير لا يعني أن الوزارة مقصرة تقصير كبير، فوزارة التربية والتعليم كأي جهاز إداري وارد أن يحدث فيه تأخير وبيروقراطية، ونحن نتعامل مع مطابع من خارج الوزارة منها من تأخر في تسليمنا الكتب.



وأوضحت الوزارة أن هناك تقدم في أعمال وزارة التربية والتعليم لا يصح أن ينكره أحد، ونحن نناشد الرأي العام للنظر إلى حجم ما تم إنجازه بنجاح وألا يتم التركيز على نسبة الاخفاق البسيطة التي تحدث "غصب عنا".



وأكدت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تسعى حاليا على لتحسين كافة الأوضاع التعليمية لتحقيق النقلة المطلوبة .