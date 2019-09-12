ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزارة التخطيط تفتتح معرض كتاب الدقي في دورته العاشرة.. صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:47 م
وزيرة التخطيط تفتتح
وزيرة التخطيط تفتتح معرض كتاب الدقي
اية الجارحي
افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري معرض كتاب الدقي في دورته العاشرة برعاية مؤسسة نهضة مصر.

وخلال الافتتاح قال مسئول بوزارة التخطيط إن مصر تعيش فترة ذهبية، ومحظوظة بنسبة كبيرة من الشباب، لأن لديهم افكارا واعدة وطموحات رائعة وحماس للتطوير والتقدم.

وأكد على أهمية إكساب الشباب المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة التي تعتمد حاليًا على العمل مع الشباب، موضحا أهمية الحرص على توسيع فرص الشباب من خلال بناء قدراتهم وإتاحة مناخ إيجابي يمكنهم من الاستفادة من تلك القدرات لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية مما يعمل على تعظيم إسهاماتهم في التنمية الشاملة والمستدامة التى تصبو إليها البلاد.

وشدد على أهمية البرامج والدورات التدريبية لأنها تسهم في تعزيز كفاءة الشباب وبناء قدراتهم، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم، مؤكدة على الإيمان بقدرات الشباب في إحداث التغيير الذي تنشده الدولة، وهذا يعد أكبر دافع لإعطاء الحرية لإبداعاتهم والاستفادة من فكرهم المتميز.

وأضاف أنه تم إنشاء حاضنة أعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، وقد حصلت هذه الحاضنة على تميز من إحدى الجامعات الدولية، وتم اعتمادها دوليًا ، وأن هذه الحاضنة بدأت بمجرد فكرة ولاقت دعم من شركات الكمبيوتر، وتطوع للعمل فيها مجموعة من الشباب وأثمرت هذه الحاضنة عن العديد من الأفكار المتميزة، وأقامت الكثير من المشروعات الناجحة.

وتناول الحديث حول جائزة تطبيقات الخدمات الحكومية والتي أطلقتها وزارة التخطيط وتستهدف تحفيز شباب الجامعات المصرية على ابتكار تطبيقات ذكية توفر خدمات حكومية مضيفة أن خطة الدولة في هذا المجال تتضمن كذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وتعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي جنبًا الى جنب مع جهود الدولة ومبادراتها المختلفة لتشجيع ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابداع والابتكار لدى الشباب، ويأتي في هذا الاطار أيضًا مبادرة المليون مبرمج والتي تهدف لتعليم الجامعات البرمجة والمساعدة في تأسيس شركات خاصة بهم.

وأكد على أنه يجب وضع إطار مؤسسي لأي عمل، ولا يتم العمل بشكل عشوائي، مشيرة إلى أهمية وجود خطة محددة وواضحة لأي مشروع صغير قبل البدء فيه ثم يأتي التفكير في التمويل وليس العكس وذلك ضمانًا لنجاح هذا المشروع.
وزارة التخطيط تفتتح معرض كتاب الدقي في دورته العاشرة.. صور
وزارة التخطيط تفتتح معرض كتاب الدقي في دورته العاشرة.. صور
وزارة التخطيط تفتتح معرض كتاب الدقي في دورته العاشرة.. صور
وزارة التخطيط تفتتح معرض كتاب الدقي في دورته العاشرة.. صور
وزارة التخطيط تفتتح معرض كتاب الدقي في دورته العاشرة.. صور
وزارة التخطيط تفتتح معرض كتاب الدقي في دورته العاشرة.. صور
وزارة التخطيط تفتتح معرض كتاب الدقي في دورته العاشرة.. صور
وزارة التخطيط تفتتح معرض كتاب الدقي في دورته العاشرة.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط: الاهتمام بقضايا المعرفة والإبداع ضرورة تفرضها تحديات التنمية

التخطيط تنظم ورشة عمل نظام تدريب الشباب .. الفرص والتحديات

مدير تيكو الأزهر يمثل الجامعات المصرية في المؤتمر الدولي للملكية الفكرية بالصين

ترشيحاتنا

أسرار علاقة وفاء عامر بشقيقتها آيتن ولماذا طردتها من المنزل

بعد انتهاء التوقف الدولي.. فايلر يظهر العين الحمرا لرباعي الأهلي

شخص أناني.. دييجو فورلان يفتح النار على كريستيانو رونالدو

صورت زوجها عارياً.. النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل ربة منزل في الدقهلية

تفاصيل جديدة في عقوبة شيكابالا بعد نهائي كأس مصر

أحمد فهمي يقبل هنا الزاهد في حفل زفافهما.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها