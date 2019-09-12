نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. الدراسة بكليات الطب تبدأ السبت المقبل

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، كشفت الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كلية الطب للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، أنه ينبغي على جميع الطلاب والطالبات الذين سيلتحقون بكلية الطب الحضور من السبت القادم.



وأضافت مفتاح في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، أن الأسبوع المقبل يتم شرح فيه أسس الدراسة للطلاب وتعريفهم بالأساتذة ويعمل به في نظام الطب التكاملي.



وناشدت العميدة الجميع بضرورة الحضور وعدم التخلف لأنه أسبوع مهم في الدراسة لطلاب الطب.