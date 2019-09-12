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تعليم

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. سبب تأخر فتح المعاهد الفنية الجديدة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:34 م
نتيحة تنسيق الثانوية
نتيحة تنسيق الثانوية الازهرية
محمد شحتة
قال الدكتور أشرف البدويهي، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا ان الاعتماد المالي حتى الآن لم يتم للمعاهد الفنية الجديدة بكليات العلوم.

واضاف البدويهي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، أن الاعتماد المالي هو الذي يؤخر عملية التقديم في هذه المعاهد من قبل الطلاب واذا تم في وقت قريب سيتم قبول الطلاب فيها عن طريق التحويل واذا تأخر الاعتماد المالي كثيرا عن وقت الدراسة فسيكون الأمر صعبا في البدء بها.

وأشار: إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يهتم كثيرا بأمر هذه المعاهد ويستفسر عنها كل يوم.

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