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ديني

رد أمين الفتوى على سيدة تريد خلع الحجاب للالتحاق بوظيفة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:36 م
خلع الحجاب
خلع الحجاب
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء ، إن الدين الإسلامي فرض على المرأة ارتداء الحجاب بمجرد الوصول إلى فترة البلوغ.

واستند "عمران" في تصريحه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة أسماء بنت أبي بكر: "يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل لها أن تظهر إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه.

وأضاف أنه فيما يخص المرأة التي تخلع الحجاب من أجل وظيفة، أن تظل في عملها حتى تجد وظيفة أخرى ولكن تبحث عن وظيفة غير مطلوب منها فيها أن تخالف دينها.

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