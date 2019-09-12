بسبب زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد.. أكرم حسنى رقم واحد على يوتيوب

احتلت أغنية الفنان أكرم حسنى، والتى أهداها لزميله الفنان أحمد فهمى فى زفافه قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.



احتلت الاغنية المركز الاول من أصل 50 مركزا هم الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، بعد ان حققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى ساعات.



وأهدى الفنان أكرم حسني، أغنية لأحمد فهمي وهنا الزاهد بمناسبة حفل زفافهما، قام بتأليفها وغنائها وسط تفاعل كبير من الحضور.



وتقول كلمات الأغنية "علي قد فهمي يا أحمد يا فهمي ان نهارده يوم زفافك.. حجزت قاعة آخر صياعة وفيه إشاعة انك مفلس.. وجبت بدلة ودى حاجة نادرة مش جاى أغلس.. مش جاي أجامل.. دى عروسة باربى وخدودها بامبى والشعر كيرلى وأوزعة سنة".



الجدير بالذكر ان الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد احتفلا بحفل زفافهما فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد كبير من النجوم.