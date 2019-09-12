ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فبل بدء الدراسة.. صحة الدقهلية تتسلم تطعيمات الطلاب ومكافحة العدوى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:28 م
صحة الدقهلية تتسلم
صحة الدقهلية تتسلم تطعيمات الطلاب ومكافحة العدوى
همت الحسينى
تستعد صحة الدقهلية للعام الدراسي الجديد  حيث تم توفير تطعيمات المدارس المتمثلة في طعم الثنائي  للصف الثاني والرابع الابتدائي  والسحائي الثنائي  للصف الاول من كل المراحل الدراسية.

اشار  الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الى  انه تم استلام عدد ٢٤٤ الف جرعة من طعم الثنائي  وعدد ٣٠٦ الف جرعة من طعم السحائي الثنائي  .

كما تم توفير الطعوم والسرنجات ومستلزمات مكافحة العدوى

وأوضح مكى انه جاري عمل الاصحاح البيئي للمدارس على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد.
فبل بدء الدراسة.. صحة الدقهلية تتسلم تطعيمات الطلاب ومكافحة العدوى
فبل بدء الدراسة.. صحة الدقهلية تتسلم تطعيمات الطلاب ومكافحة العدوى
فبل بدء الدراسة.. صحة الدقهلية تتسلم تطعيمات الطلاب ومكافحة العدوى

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك.. تعرف علي ترتيبات حفل قرعة الدوري الممتاز

معجبك رقم واحد.. كندة علوش تتغزل في عمرو يوسف بزفاف هنا الزاهد

أخبار الفن| محمد رمضان عاريا..أسرار علاقة وفاء عامر بشقيقتها آيتن .. تفاصيل قصة حب تامر عاشور ودارين حلمي

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟

أكرم حسني يوجه رسالة لأحمد فهمي وهنا الزاهد.. شاهد

نصاب يحاول إلقاء نفسه أمام سيارة للحصول على تعويض.. شاهد ما حدث له!

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميع قمامة ومخلفات.. زيارات مفاجئة لمراكز الشباب للوقوف على تطويرها

20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور