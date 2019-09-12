فبل بدء الدراسة.. صحة الدقهلية تتسلم تطعيمات الطلاب ومكافحة العدوى

تستعد صحة الدقهلية للعام الدراسي الجديد حيث تم توفير تطعيمات المدارس المتمثلة في طعم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي والسحائي الثنائي للصف الاول من كل المراحل الدراسية.



اشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الى انه تم استلام عدد ٢٤٤ الف جرعة من طعم الثنائي وعدد ٣٠٦ الف جرعة من طعم السحائي الثنائي .



كما تم توفير الطعوم والسرنجات ومستلزمات مكافحة العدوى



وأوضح مكى انه جاري عمل الاصحاح البيئي للمدارس على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد.