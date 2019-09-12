في منطقة السحر والجمال.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 5 كيلو مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال الحدودية بمدينة العاشر من رمضان وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات.



كانت الأجهزة الأمنية استهدفت المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) ؛ ونجحت في ضبط ٣ عناصر إجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال استقلالهم سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة ثان العاشر.. وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرامات - بندقية خرطوش – 4 طلقات لذات العيار - مبلغ مالى.



واعترف المتهمون ، بعد مواجهتهم، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لاستخدامه فى نشاطهم الإجرامى.



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.