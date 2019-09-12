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فن

نسمة محجوب و"Nour project" يستعدان لاحتفالية بالعين السخنة غدا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
نبيل العدوى
تشهد العين السخنة مساء غد الجمعة احتفالية تتميز بالرقي الفني تحييها النجمة نسمة محجوب وفريق Nour Project وذلك على شاطئ منتجع "بلو بلو".

ومن المقرر أن تقدم المطربه نسمة محجوب عددا كبيرا من اغانيها الطربية المميزة بالاضافة الى عدد من أغاني التراث الشرقي والغربي كما يستعد ايضا فريق Nour Project لتقديم عدد من اشهر مقطوعاتهم الموسيقية.

ويقوم بتقديم الحفل ايهاب صالح مذيع نجوم FM ويكون حضور الحفل بدعوات تم توجيهها لعدد كبير من كبار الشخصيات ومن المقرر ان يشارك في احياء الحفل ال DJ اميل

ويتولي تنظيم هذا الحفل أحمد غانم ومحمد غانم "هاي ويف" مع العلم انهم قد قاموا بتقديم عدد من الحفلات في السنوات السابقه داخل ذلك المنتجع احياها عدد من نجوم الغناء منهم محمد حماقي وسميره سعيد وغيرهم .

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