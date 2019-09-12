وزير الاقتصاد الياباني: نسعى لتعزيز العلاقات مع المنطقة العربية

أكد وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، يوشيهيكو إيسوزاكي على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل مجالات جديدة، وذلك بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية التقليدية بين اليابان والمنطقة العربية التي تركز على الطاقة.



جاءت تلك التصريحات علي هامش انعقاد المنتدي الاقتصادي الياباني بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين اليابان والبلدان العربية بمشاركة ٣٠٠ شخص من القطاعين العام والخاص.



كما عقدت خلال المنتدى، حلقات نقاش بين ممثلي الشركات اليابانية والعربية، تناولت موضوعين أساسيين هما: "الحاضر" و"المستقبل".



وخلال الجلسة الأولى للمنتدى، أجريت مناقشات من أجل تعزيز أكثر للعلاقات بين اليابان والمنطقة العربية فيما يتعلق بمجالات التعاون التقليدية وهي الطاقة والبنية التحتية.



أما الجلسة الثانية، فقد تناول موضوع النقاش خلالها كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين اليابان والبلدان العربية من أجل "المستقبل".



كما تبادل المشاركون الآراء ووجهات النظر بحيوية ونشاط حول الفرص التجارية التي تركز على مجالات الترفيه، بما في ذلك الأنیميشن، وأيضًا دعم الشركات الصغيرة والناشئة.



تضمن المنتدى عدة مناقشات نشطة تؤدي إلى مستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية بين اليابان والبلدان العربية