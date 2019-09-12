أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم الخميس 12-9-2019

تصدر سهم الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضًا، بختام تعاملات البورصة اليوم الخميس، اخر جلسات الاسبوع، بنسبة 6.03% محققًا 101.040 جنيه، تلاه سهم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 5.1% مغلقًا 4.40 جنيه، ثم المجموعه المصريه العقاريه بنسبة 3.8% محققًا 18.01 جنيه.



وجاء سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بنسبة 3.5% محققًا 9.63 جنيه، وجاء فى المرتبة الأخيرة سهم العامة لصناعة الورق - راكتا بنسبة 3.14% مغلقًا 5.56 جنيه.



وتباينت مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع ، وسط ارتفاع مؤشر ايجي اكس 30 للأسهم القيادية منفردا.



ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 755.1 مليار جنيه مقابل 752.4 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 147,8 مليون ورقة مالية بقيمة 781,7 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 18,857 ألف عملية.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15111.01

نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% عند مستوى 556.53 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 الأسوع انتشارا بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1480.61نقطة.



اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بقيمة 62 مليون جنيه و 1 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بـ 63.1 مليون جنيه.