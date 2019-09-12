قرعة دورى القسم الثاني الأربعاء المقبل

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الثاني للدوري العام لإجراء قرعة المسابقة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر 2019 بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد.



وطالب الاتحاد الأندية بإرسال مندوبيها لحضور مراسم القرعة بموجب تفويض رسمي بالإضافة إلى استمارة البيانات التي تحدد الزي الأصلي والاحتياطي للفريق والملعب الذي ستقام عليه مباريات الفريق مشفوعا بالموافقات الأمنية لذلك.



