التعليم: الامتحانات الإلكترونية ليست معقدة لكنها تحارب الحفظ والتلقين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد أسئلة تعجيزية في الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ولكن الأسئلة ستكون صعبة فقط على الطالب الذي يعتمد على الحفظ والتلقين.



وقالت وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، إن الامتحانات الإلكترونية أسهل بكثير من امتحانات وزارة المعارف سابقا وامتحانات ال ig، والأمريكية.



وأوضحت أنه يتم بذل مجهود لتطوير التعليم للوصول إلى متوسط المعدل العالى للتقييم، موضحة أن الوزارة تحاول تدريب الطلاب و"بلاش الكبار يخوفوهم واحنا معاهم.



وشددت الوزارة على أن الدولة تحتاج إلى خريجين يتقنوا المهارات لتلبية سوق العمل.