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أخبار البلد

رئيسة البرلمان المالاوي تشيد بجهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:56 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع ومحمود نوفل

التقى حسن شوقى، سفير مصر لدى مالاوي، بكاثرين جوتانى رئيسة البرلمان المالاوي، وهي أول سيدة ترأس البرلمان المالاوي في تاريخه، حيث تناول اللقاء مسار العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والزخم الذي تشهده حاليًا.

وأوضح السفير المصري أن رئيسة البرلمان المالاوي أشادت بجهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، الهادفة إلى دفع العمل الأفريقى المشترك والدفاع عن مصالح الدول الأفريقية.

كما أعربت عن سعادتها بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، وخاصةً على الجانب البرلماني.

وأعربت جوتانى عن تقديرها لعراقة البرلمان المصري، وتطلعها لدعم التنسيق بين الجانبين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك للقيام بزيارة ثنائية إلى مصر والالتقاء برئيس مجلس النواب المصري، بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في تنفيذ خطتها لتطوير العمل بالبرلمان المالاوي من خلال بناء قدرات أعضاء البرلمان وموظفيه.

ومن جانبه، أكد السفير شوقي على رغبة مصر في الارتقاء بالعلاقات المصرية المالاوية فى كافة المجالات، ومن بينها التعاون البرلماني، مرحبًا بالمبادرات المقترحة من رئيسة البرلمان لتعزيز تلك العلاقات، وإنشاء لجنة صداقة مشتركة تضم أعضاء من مجلس النواب المصري والبرلمان المالاوي.

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