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برلمان

برلماني: السيسي نجح في جذب الشباب المصري لعالم السياسة والاستثمار بعد تنفيذ توصياتهم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:48 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية المؤتمر الوطنى الثامن للشباب الذى ينعقد بعد غد السبت تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص دائما على الاستماع إلى رؤية الشباب حول جميع المشكلات التي تواجه الدولة.

وقال " مرشد "  إن منصة "اسأل الرئيس" تعد واحدة من أهم فعاليات مؤتمرات الشباب، لما ينتج عنها من توصيات وقرارات نابعة من أفكار الشباب بما يشكل التزاما على جميع مؤسسات الدولة إضافة الى انها كانت فى مقدمة الأسباب التى نجحت فيها الدولة المصرية فى جذب الشباب المصرى الواعد للدخول فى عالم السياسة والاستثمار والمشاركة الإيجابية فى صنع مستقبل الدولة المصرية.

كما أكد النائب، أن جلسة "اسأل الرئيس" اعطت الأمل لشباب مصر الواعد من خلال الاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم حول جميع القضايا وهو ما يجعلهم شركاء أساسيين وفاعلين فى صنع مستقبل مصر، لا سيما أن الجلسة تكون بدون خطوط حمراء لسؤال الرئيس للتعبير بحرية وصدق عن آرائهم تجاه القضايا التي تشغلهم اضافة الى الحرص الحقيقى من الرئيس السيسى على ترجمة افكار ورؤى الشباب الى قرارات تنفيذية يتم تكليف الحكومة بتنفيذها وفى توقيتات زمنية محددة وواضحة.

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