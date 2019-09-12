"جمعية المصريين بجد" تكرم دينا فؤاد فى يوم المرأة المصرية

اختارت لجنة شباب جمعية المصريين بجد الفنانة دينا فؤاد لتكريمها غدا ضمن احتفال الجمعية بعيد الام ويوم المرأة المصرية

ولدت دينا فؤاد بمحافظة المنصورة، وقد عملت في بدء حياتها مذيعة بقناة الحرة. بداياتها الفنية كانت من خلال مسلسل (الدالي) عام 2007 عندما رشحها الممثل (نور الشريف) للقيام بدور ابنته الكبرى (هبة)، ثم شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونيةوالسينمائية



يذكر أن آخر أعمال دينا مسلسل قيد عائلي والذي قدمت فيه شخصية ابنة رجل أعمال، وتعمل مدرسة موسيقى، وهي شخصية مركبة؛ نتيجة لظروف عائلية تمر بها، أبرزها تعرض أختها لأزمة نفسية قوية جدًا.



وحرصت الفنانة دينا في الفترة الأخيرة على تقديم أعمال تميل للكوميديا وذلك كنوع من التغيير حيث أنها لم تقدم هذا الدور من قبل وقد نجحت في ذلك من خلال تقديم فيلم ساعة رضا وقرمط بيتمرمط.



وتداوم دينا مشاركة صور ابنتها زينة بشكل دائم خلال قضائهما أوقات الفراغ معًا، ومع مراحل العمر المختلفة لزينة وعبر جمهور ومتابعى دينا فؤاد، عن إعجابهم بابنتها التى تزداد جمالًا يومًا بعد يوم.