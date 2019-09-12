مانشستر سيتي يطلق أول برنامج لاكتشاف المواهب في الإمارات

أطلق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أول برنامج لإكشاف المواهب الشابة، في دولة الإمارات العربية، بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي.



وأمضى 16 لاعبا شابا تم اخيتارهم من إمارة ابو ظبي، أسبوعا كاملا من التدريبات في ملعب " الاتحاد" معقل الفريق السماوي، تحت إشراف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.



وأتاحت الرحلة التدريبية لمواهب الإمارات، فرصة للتعرف على مرافق مانشستر سيتي، بالإضافة إلى مشاهدة مباراة مانشستر سيتي التي تغلب فيها على برايتون برباعية نظيفة.



وقال طلال الهاشمي مدير إدارة الشئون الفنية في مجلس أبو ظبي الرياضي:" اتفاقيتنا مع مانشستر سيتي لإكتشاف المواهب، جاءت ضمن خططنا لتطوير اللاعبين والمدربين والموظفين في أبو ظبي".



