تقرير: نصف سكان إيطاليا مسلمون في هذا التوقيت

توقعت إحصاءات أوروبية أن يصبح نصف سكان إيطاليا مسلمين بحلول عام 2100. وذكرت تقرير مؤسسة (Farefuturo) عن أسلمة أوروبا لعام 2019، أن الأجانب من الدين الإسلامي المقيمين في إيطاليا اعتبارا من 1 يناير 2019 أصبح عددهم 1.58 مليون نسمة".



وأضاف التقرير أنه "مقارنة بتاريخ إجراء المسح ذاته عام 2018، فإنه في ترتيب الجاليات الأجنبية المقيمة في إيطاليا دينيًا، يتصدر المسلمون المرتبة الأولى ليحتلوا مكان المسيحيين الأرثوذكس". بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.



وأشار التقرير إلى أن المسلمين يمثلون نسبة 30.1٪ من الأجانب المقيمين بإيطاليا بينما كانوا قد توقفوا عند الـ28.2٪ عام 2018. وأن المسيحيين الأرثوذكس نسبتهم 29.7٪، أي ما يعادل مليون و560 ألف شخص، يتبعهم الكاثوليك بمجموع 977 ألفًا، أي ما يعادل نسبة 18.6٪.



وبحسب التقرير، زاد المسلمون في إيطاليا بمقدار 127 ألف شخص مقارنة بعام 2018، بينما انخفض المسيحيون ككل بمقدار 145 ألف نسمة، حيث كانوا عام 2018 أقل بقليل من 3 ملايين شخص، على الرغم من احتفاظ المسيحية بمكانة الدين الرئيسي للأجانب في البلاد.