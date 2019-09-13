تعليق الإفتاء على الرقص بالرؤوس في الموالد.. فيديو



وأوضح وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز الرقص بالرؤوس في الموالد؟ أن الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة أمر مرغوب فيه، ولا مانع منه ما لم يشتمل على ما يُنهى عنه شرعًا، مدللًا على ذلك بما ورد في الشرع الشريف بالأمر بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله عز وجل: "وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ"، كما جاءت السنة الشريفة أيضا بذلك، ففي صحيح مسلم أن النبي (ص) كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع ويقول: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ".



وتابع أنه وفقا لذلك فالاحتفال بالمناسبات الدينية على هذه الصورة المذكورة أمر مشروع، لا كراهة فيه ولا ابتداع، بل هو من تعظيم شعائر الله تعالى: "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ".

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الرقص بالرؤوس وتحريكها في الموالد يجوز إذا كان بشكل عفوي من غير تكليف، ومكروه إذا كان مصطنعًا بشكل تمثيلي.