أبطال نارمر الحديثة يحصدون 14 ميدالية فى بطولة الجيزة للبراعم

حصد فريق مدرسة نارمر الحديثة للكاراتيه 8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 2 ميدالية برونزيه وذلك فى بطولة الجيزة الرسمية للبراعم مرحلة 5 – 6 – 7 سنوات والتى ينظمها الاتحاد المصرى للكاراتية.



يرجع تفوق أبطال مدرسة نارمر الحديثة وحصاد 14 ميدالية إلى إهتمام إدارة المدرسة بقيادة مشيرة الرشيدى بالأنشطة الرياضية للتلاميذ و تسجيل المتفوقين منهم بالاتحادات الرياضية ليكونوا بصمة على المستوى الرياضي من خلال قدارتهم ومهاراتهم بالألعاب المختلفة وتولى مدربين أكفاء مثل مدرب الكاراتيه محمد ثابت والكابتن أحمد طارق إدارى الفريق ونسعى أن يكون لكل بطل فيهم مشاركة على مستوى الجمهورية ومشاركة دولية خلال السنوات المقبلة فما حققه أبطال الكارتيه يشجعنا على الاستمرار وبكثافة فى هذا الملف الهام.



وقد شارك فى البطولة 1500 لاعب كاراتيه ممثلين نوادى ومراكز شباب ومؤسسات تعليمية بمحافظة الجيزة .



وحصل على الميدالية الذهبية كلا من:-

يوسف ايمن محجوب مركز أول

عمر محمد عبد المنعم مركز أول

عمر احمد سامى مركز أول

ادم عمر عادل مركز أول

نور الدين كريم مركز أول

ليلى محمود فؤاد مركز أول

مالك احمد سمير مركز أول

حازم محمود فؤاد مركز أول



وحصل على الميدالية الفضية كلًا من :-

ادم ايمن محجوب مركز ثانى

حمزة احمد لطفى مركز ثانى

احمد عطيه مركز ثانى

جونى عماد مركز ثانى



وقد حصل على الميدالية البرونزية كلًا من :-

ياسين محمد جلال مركز ثالث

ياسين محمود الضبع مركز ثالث.