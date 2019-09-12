3 أمور داوم النبي على الدعاء بها عند الوضوء.. اغتنمها

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان مداومًا على الدعاء بثلاثة أمور عند الوضوء.
واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما رواه النسائي في سننه الكبرى، أن أبو موسى -رضي الله عنه، قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ فسمعته يدعو يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي»، قال: فقلت: يا نبي الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركن من شيء.
وأشار الى أن الوضوء يعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الصلاة، فلا يجوز أن يُصلّي المسلم دون أن يكون متوضئًا وعلى طهارة.
واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما رواه النسائي في سننه الكبرى، أن أبو موسى -رضي الله عنه، قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ فسمعته يدعو يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي»، قال: فقلت: يا نبي الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركن من شيء.
وأشار الى أن الوضوء يعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الصلاة، فلا يجوز أن يُصلّي المسلم دون أن يكون متوضئًا وعلى طهارة.