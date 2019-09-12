3 أمور داوم النبي على الدعاء بها عند الوضوء.. اغتنمها

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان مداومًا على الدعاء بثلاثة أمور عند الوضوء.



واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما رواه النسائي في سننه الكبرى، أن أبو موسى -رضي الله عنه، قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ فسمعته يدعو يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي»، قال: فقلت: يا نبي الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركن من شيء.



وأشار الى أن الوضوء يعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الصلاة، فلا يجوز أن يُصلّي المسلم دون أن يكون متوضئًا وعلى طهارة.

