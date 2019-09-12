طرح أفيش مهرجان Clermont-Ferrand لدورة 2020

كشفت إدارة مهرجان كليرمونت فيران السينمائى الدولى للأفلام القصيرة Clermont-Ferrand عن أفيش دورته الـ43.
المهرجان من المنتظر أن يقام خلال الفترة من 31 يناير ويستمر حتى 8 من شهر فبراير فى جنوب فرنسا.
وتم تكليف المصممة البرتغالية سوزا مونتيرو بتصميمه، بعد أن شاركت فى فبراير الماضى كعضو بلجنة التحكيم الدولية.
قالت Susa Monteiro : "بعد اكتشاف كليرمون فيران والمشاركة في مهرجان الأفلام القصيرة الرائع خلال 2019 ، أردت أن أبتكر صورة تجمع بين المشهد البركاني الفريد والمطلي الذي يطل على المنطقة مع الأجواء الملونة الدافئة التي يجلبها رواد المهرجان.
واضافت مصممة الملصق : ما أردت تسليط الضوء عليه في الملصق هو الغرابة التي يتم إنتاجها من خلال لقاء هذه العوالم المختلفة في هذا الحدث الرائع في نهاية فصل الشتاء".
المهرجان من المنتظر أن يقام خلال الفترة من 31 يناير ويستمر حتى 8 من شهر فبراير فى جنوب فرنسا.
وتم تكليف المصممة البرتغالية سوزا مونتيرو بتصميمه، بعد أن شاركت فى فبراير الماضى كعضو بلجنة التحكيم الدولية.
قالت Susa Monteiro : "بعد اكتشاف كليرمون فيران والمشاركة في مهرجان الأفلام القصيرة الرائع خلال 2019 ، أردت أن أبتكر صورة تجمع بين المشهد البركاني الفريد والمطلي الذي يطل على المنطقة مع الأجواء الملونة الدافئة التي يجلبها رواد المهرجان.
واضافت مصممة الملصق : ما أردت تسليط الضوء عليه في الملصق هو الغرابة التي يتم إنتاجها من خلال لقاء هذه العوالم المختلفة في هذا الحدث الرائع في نهاية فصل الشتاء".