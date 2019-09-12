طرح أفيش مهرجان Clermont-Ferrand لدورة 2020

كشفت إدارة مهرجان كليرمونت فيران السينمائى الدولى للأفلام القصيرة Clermont-Ferrand عن أفيش دورته الـ43.



المهرجان من المنتظر أن يقام خلال الفترة من 31 يناير ويستمر حتى 8 من شهر فبراير فى جنوب فرنسا.



وتم تكليف المصممة البرتغالية سوزا مونتيرو بتصميمه، بعد أن شاركت فى فبراير الماضى كعضو بلجنة التحكيم الدولية.



قالت Susa Monteiro : "بعد اكتشاف كليرمون فيران والمشاركة في مهرجان الأفلام القصيرة الرائع خلال 2019 ، أردت أن أبتكر صورة تجمع بين المشهد البركاني الفريد والمطلي الذي يطل على المنطقة مع الأجواء الملونة الدافئة التي يجلبها رواد المهرجان.



واضافت مصممة الملصق : ما أردت تسليط الضوء عليه في الملصق هو الغرابة التي يتم إنتاجها من خلال لقاء هذه العوالم المختلفة في هذا الحدث الرائع في نهاية فصل الشتاء".

