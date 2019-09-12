ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طرح أفيش مهرجان Clermont-Ferrand لدورة 2020

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:31 م
مهرجان كليرمونت فيران
مهرجان كليرمونت فيران السينمائى الدولى للأفلام القصيرة
محمد نبيـل
كشفت إدارة مهرجان كليرمونت فيران السينمائى الدولى للأفلام القصيرة Clermont-Ferrand عن أفيش دورته الـ43.

المهرجان من المنتظر أن يقام خلال الفترة من 31 يناير ويستمر حتى 8 من شهر فبراير فى جنوب فرنسا.

وتم تكليف المصممة البرتغالية سوزا مونتيرو بتصميمه، بعد أن شاركت فى فبراير الماضى كعضو بلجنة التحكيم الدولية.

قالت Susa Monteiro : "بعد اكتشاف كليرمون فيران والمشاركة في مهرجان الأفلام القصيرة الرائع خلال 2019 ، أردت أن أبتكر صورة تجمع بين المشهد البركاني الفريد والمطلي الذي يطل على المنطقة مع الأجواء الملونة الدافئة التي يجلبها رواد المهرجان.

واضافت مصممة الملصق : ما أردت تسليط الضوء عليه في الملصق هو الغرابة التي يتم إنتاجها من خلال لقاء هذه العوالم المختلفة في هذا الحدث الرائع في نهاية فصل الشتاء".
طرح أفيش مهرجان Clermont-Ferrand لدورة 2020

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أسرار علاقة وفاء عامر بشقيقتها آيتن ولماذا طردتها من المنزل

حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمي.. كندا علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف

خاص.. والد محمد النني يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل نجله عن آرسنال

مبلغ خرافي..عرض مالي ضخم من ريال مدريد لضم محمد صلاح

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. تعرف على النتيجة برقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميع قمامة ومخلفات.. زيارات مفاجئة لمراكز الشباب للوقوف على تطويرها

20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور