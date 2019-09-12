عمرو وهبة يحتفل بعيد ميلاد زوجته..وسارة الشامي: كل سنة وانتو مع بعض

احتفل الفنان عمرو وهبة بعيد ميلاد زوجته ونشر صورة برفقتها علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق عليها قائلا:"عيد سعيد يا أم يحيي" .



وشاركت الفنانة "سارة الشامي" بالتعليق علي الصورة وقالت:"كل سنة وانتم مع بعض.



كان عمرو وهبة أعلن عن بدء تصوير دوره ضمن أحداث فيلم "ماكو" ، والمقرر أن يشارك فى بطولته كل من قصي الخولي وبسمة ومنة فضالي.



وعلق "وهبة " على صورة له ضمن البوسترات المبدئية للعمل قائلًا : "هزرنا كتير؟ ، طيب فيلم ماكو بالنسبة لى هو أصعب ظروف شغل من حيث التصوير والتنفيذ والتدريب والتمثيل الفيلم تجربة مختلفة جدًا وصعبة".



وأضاف: " بس بتعب وحماس كل الناس اللى شغاله بقلب إن شاء الله الفيلم يكمل على خير و يطلع حاجة تشرفنا وتعجبكم وتشوفوا حدوتة مختلفة أحداثها مستوحاة من أحداث حقيقية وفكرة وتنفيذ محصلش قبل كده فى السينما المصرية والعربية بنعمل اللى علينا والتوفيق من عند ربنا.. دعواتكم" .



يذكر أن عمرو وهبة شارك مؤخرًا دنيا سمير غانم فى بطولة مسلسل " بدل الحدوتة 3" ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى