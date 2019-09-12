بعد زيارة وفد البنك الأوروبى.. تعرف على مشروعات الطاقة الشمسية بأسوان.. صور

محافظة أسوان عروس الجنوب والتى أصبحت الآن محط أنظار العالم ، لتكون فى بؤرة اهتمام الخريطة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية الدولية والمحلية بتنفيذ مشروعات تنموية واقعية تقام على أرض عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية .



وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء على تفاصيل زيارة وفد البنك الأوروبى الذى يتابع حاليًا الأعمال الإنشائية بأكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم والذى يقام على أرض أسوان وسط إشادة عالمية بمعدلات التنفيذ .



وقام وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة المدير الإقليمى لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط جانيت هكمان ، وأيضًا سفيرة النرويج بمصر لينا ليند برفقة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بزيارة المشروع.



وتم تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى والذى تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية به بنسبة 100 % وذلك بطول 9 كم فى المسافة الواقعة أمام مشروع الطاقة الشمسية حيث تحملت الشركات المنفذة لهذا المشروع القومى تكلفة ازدواج الطريق من الاعتمادات الموجهة للتنمية المجتمعية بناءً على طلب محافظ أسوان من مسئولى المشروع ليساهم ذلك فى تسهيل حركة دخول وخروج الحافلات ومعدات النقل الثقيل إلى هذا المشروع العملاق وبالتالى الحد من الحوادث المرورية فى المسافة الواقعة أمامه .



كما تفقد وفد البنك الأوروبى الأعمال الإنشائية بمحور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل برفقة سفيرة النرويج والمدير الإقليمى للبنك الأوروبى حيث استمع الوفد لشرح تفصيلى عن محور كوبرى كلابشة والذى يهدف لربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى بتكلفة 642 مليون جنيه ويصل طوله إلى 23 كم وعرضه 24 مترا ويضم 10 كبارى و 5 أنفاق ويهدف إنشاء الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



ثم توجهت لينا ليند وجانيت هكمان لتفقد مشروع محور خزان أسوان الحر الجارى إنشاؤه ليكون بديلًا لكوبرى الخزان القديم بتكلفة 2 مليار جنيه وبطول 5 كم و 400 متر ، وعرض 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 مترا منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا، بالإضافة إلى عدد 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 مترا، كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترا وتم تصميمه ليكون كوبرى ملجما.



ومن جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم أن زيارة وزير النقل المتتالية لأسوان تعتبر بمثابة دفعة قوية لإنجاز العمل فى المشروعات التنموية العديدة التى تشهدها خلال الفترة الحالية وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة.



ولفت إلى أن إنشاء محور بديل لخزان أسوان سيساهم بشكل مباشر فى استيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل حيث يخدم حركة الأفواج السياحية فى اتجاه مطار أسوان الدولى وطريق أبو سمبل السياحى مع زيارة السد العالى وقرية غرب سهيل والحديقة الدولية الاستوائية ، علاوة على خدمة المقيمين بمناطق الخزان غرب وغرب سهيل وجزيرة سهيل وصحارى ، فضلًا عن جامعة أسوان وأيضًا الحركة التجارية.