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فن

أخبار الفن| محمد رمضان عاريا..أسرار علاقة وفاء عامر بشقيقتها آيتن .. تفاصيل قصة حب تامر عاشور ودارين حلمي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:17 م
محمد رمضان
محمد رمضان
قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

https://www.elbalad.news/3978252
شاهد.. محمد رمضان عاريا.. وتعليقات صادمة من الجمهور

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .


https://www.elbalad.news/3977811
أسرار علاقة وفاء عامر بشقيقتها آيتن ولماذا طردتها من المنزل

ترتبط الفنانة آيتن عامر بـ شقيقتها وفاء عامر بشكل كبير جدًا، حيث يحرص الثنائي دائمًا على التواجد سويًا ومساندة بعضهما البعض، كما أن وفاء دائمًا ما تهتم بشقيقتها الصغرى وتتحدث عنها بشكل جيد جدًا على عكس فنانات أخريات.


https://www.elbalad.news/3978167
شاهد | أحمد فهمي يحمل هنا الزاهد ويرقصان سلو

احتفل الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد بحفل زفافهما فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل مساء أمس "الأربعاء"، وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد كبير من نجوم الفن.


https://www.elbalad.news/3977869
بعد انفصاله عن سمر.. تفاصيل قصة الحب بين تامر عاشور وخطيبته دارين حلمي

فاجأ الفنان تامر عاشور جمهوره بخبر خطوبته من دارين حلمي، المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، مما يعني انفصاله عن زوجته سمر التي جمعته بها قصة حب طويلة، ولكن لم يستمر زواجهما وانتهى بشكل سريع جدًا.


https://www.elbalad.news/3977730
كوبليهات جديدة من أغنية بعدنا ليه لـ محمد حماقي.. فيديو

نشر الملحن محمدي، فيديو له وهو يؤدي أغنية "بعدنا ليه" لمحمد حماقي، بصحبة الجيتاريست والملحن أحمد حسين، وقام بغناء كوبليهات جديدة من الأغنية لشاعر الأغنية عصام حسنى.

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