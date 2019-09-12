في أول زيارة.. رئيس الرقابة الإدارية يستقبل سفير البحرين لتبادل الخبرات

استقبل الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة، راشد عبد الرحمن خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وخلال اللقاء أعرب رئيس الهيئة عن امتنانه وترحابه بهذه الزيارة، التي تعد الأولى لسفير مملكة البحرين لهيئة الرقابة الإدارية.



وأشار، الى حرصه الدائم على التعاون وتبادل الخبرات بين مصر ومملكة البحرين من خلال دعم الهيئة لمسيرة مكافحة الفساد على المستوى العربى والتي لا يمكن ان تتم الا ببناء علاقات متطورة ومساندة للاهتمامات المشتركة بين كافة الدول العربية في هذا المجال .



تناول اللقاء جهود وإسهامات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مجال تدريب الكوادر وأعمال الرقابة الوقائية، وغيرها من مجالات التدريب الاخرى، كما تمت مناقشة سُبل التعاون المستقبلي بين هيئة الرقابة الادارية، وإدارة مكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بمملكة البحرين، والتنسيق بشأن دراسة توقيع مذكرة للتفاهم والتعاون المشترك بين الجانبين لنقل خبرات هيئة الرقابة الادارية فى مجالات التحريات، ومكافحة الفساد والوقاية منه، واعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بكوادر وطنية.



ومن جانبه أكد سفير مملكة البحرين عن سعادته بالزيارة التي أجراها لمقر هيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لها، وأشار الى ان البحرين تتابع إعلاميا النجاحات التي تحققها هيئة الرقابة الإدارية في مصر وتقدير القيادة السياسية في مصر لها، كما يتطلع لإجراء مزيد من التشاور والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والسعي نحو نقل التجربة المصرية فى هذا المجال لبلاده وتبادل الزيارات للتعرف على افضل الممارسات الناجحة التى حققتها مصر فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.