الخارجية الاسترالية: نضغط على إيران للإفراج عن رعايانا المحتجزين

أكدت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس أنها تمارس الضغط على السلطات الإيرانية بهدف إجبارها على الإفراج عن ثلاثة من رعاياها احتجزوا مؤخرا في إيران.



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ​ماريس باين - لمجلس الشيوخ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنها أثارت موضوع المحتجزين مرارا في اتصالاتها مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، فيما تتقدم سفارة كانبيرا في طهران باحتجاجات متكررة إلى مسؤولين إيرانيين كبار نيابة عن الموقوفين.



وأضافت أنها لا ترى أي علاقة بين الاعتقالات الأخيرة ومسائل دولية أوسع، مثل المخاوف حول برنامج إيران النووي والعقوبات الأممية وأمن الملاحة.



وتابعت "احتجازهم يشكل موضع قلق عميق للحكومة ولي شخصيا كوزيرة للخارجية. ومنذ احتجازهم، تضغط الحكومة الأسترالية على إيران لتأمين الإفراج عنهم، وتبذل الجهود لضمان المعاملة العادلة والإنسانية لهم بالتوافق مع المعايير الدولية".