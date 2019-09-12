التشيك تفوز على بولندا 94 - 84 في كأس العالم لكرة السلة

تغلب منتخب التشيك الأول لكرة السلة على نظيره البولندي بنتيجة (94 - 84) في المباراة التي جمعتهما اليوم /الخميس/، وذلك في إطار مباريات تحديد المراكز من الـ5 إلى الـ8 ببطولة كأس العالم 2019 المقامة حاليا في الصين.



تعادل المنتخبان في الربع الأول بنتيجة (23 - 23)، ثم تفوق التشيك في الربع الثاني (20-12)، بينما حسم البولنديون الربع الثالث لصالحهم بنتيجة (28 - 21)، لكن التشيك عادت لتفوز بالربع الرابع (30-21) وبإجمالي نتيجة اللقاء (94 - 84).



وبهذه النتيجة، يلعب المنتخب التشيكي أمام نظيره الصربي في لقاء تحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس بعد غد /السبت/.. بينما سيواجه منتخب بولندا نظيره الأمريكي في مباراة تحديد صاحبي المركزين السابع والثامن.