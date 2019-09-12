مواجهة التحرش والتشجيع على التبرع بالدم.. حملات إنسانية قادها خالد النبوي



يصادف اليوم الخميس عيد ميلاد الفنان خالد النبوي والذي أكمل اليوم عامه ال53 ، فهو من مواليد 1966 وبدأ مشواره الفني عام 1989 .



شارك خالد النبوي في بطولة العديد من الأفلام منها المصير والمهاجر وحسن طيارة واسماعيلية رايح جاي ومن أشهر مسلسلاته واحة الغروب ومريم وحديث الصباح والمساء .



وبعيدًا عن نشاط خالد النبوي لمدة ثلاثين عامًا ، فخلال السنوات اللماضية شارك في عدد من الحملات أبرزها حملة لمواجهة التحرش الجنسي وأطلق هاشتاج عبر تويتر بعنوان مصر محدش يتحرش بيها كما شارك بحملة اخرى تدعو بضرورة المشاركة بالتبرع بالدم .

