ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مواجهة التحرش والتشجيع على التبرع بالدم.. حملات إنسانية قادها خالد النبوي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:03 م
خالد النبوي
خالد النبوي
نورا نبيل

يصادف اليوم الخميس عيد ميلاد الفنان خالد النبوي والذي أكمل اليوم عامه ال53 ، فهو من مواليد 1966 وبدأ مشواره الفني عام 1989 .

شارك خالد النبوي في بطولة العديد من الأفلام منها المصير والمهاجر وحسن طيارة واسماعيلية رايح جاي ومن أشهر مسلسلاته واحة الغروب ومريم وحديث الصباح والمساء .

وبعيدًا عن نشاط خالد النبوي لمدة ثلاثين عامًا ، فخلال السنوات اللماضية شارك في عدد من الحملات أبرزها حملة لمواجهة التحرش الجنسي وأطلق هاشتاج عبر تويتر بعنوان مصر محدش يتحرش بيها كما شارك بحملة اخرى تدعو بضرورة المشاركة بالتبرع بالدم .

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

سيرين عبد النور تنشر صورة لها مع ابنتها بإطلالة باربي

قرعة الدوري المصري2020.. التفاصيل الكاملة لمباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز.. مباريات نارية

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

لن تصدق.. مسئول كبير بـ الشرق الأوسط جاسوس لـ إسرائيل

سد النهضة.. مصر تدعو سفراء الدول الأوروبية للاطلاع على آخر المستجدات

شعبة الصرافة تكشف أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الخميسي بصحبة ساندي ورانيا يوسف

بـ ميك اب أورانج.. اسما شريف منير بـ لوك جديد

سيرين عبد النور تنشر صورة لها مع ابنتها بإطلالة باربي