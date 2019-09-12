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أخبار العالم

إسبانيا: حزب يميني يطالب ببناء حائط لكبح المهاجرين

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:21 م
إسبانيا
إسبانيا
أ ش أ
طالب حزب (فوكس) الإسباني اليميني المتشدد والمعادي للمهاجرين اليوم /الخميس/ الحكومة الإسبانية ببناء حائط عازل حول مقاطعتي "سبتة" و"مليله" الواقعتين بشمال إفريقيا، وذلك بهدف كبح المهاجرين من الوصول إلى البلاد.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن الكاتب العام للحزب خافيير أورتيغا سميث طالب بضرورة بناء الحائط لوقف ما أسماه بـ"انهيار" سلسلة من المهاجرين الذين يقتحمون الأسلاك الشائكة للحدود بشكل غير شرعي لدخول المقاطعتين المطلتين على السواحل المغربية.

يذكر أن وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت أن 624ر3 مهاجر دخلوا "سبتة" و"مليله" عن طريق البر بدون أوراق رسمية في الفترة ما بين بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي، ما يمثل أقل من الأعداد التي تسللت إلى البلاد خلال ذات الفترة الزمنية من العام الماضي ب951 شخصا.

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