أكرم حسنى ونشوى مصطفى آخرهم.. فنانون تصدروا يوتيوب بـ أغانى أفراح

تمكن عدد من الممثلين من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر يوتيوب من خلال أغان قدموها كإهداء الى أصدقائهم وعائلاتهم ، فى حفلات زفافهم.



احدث الفنانين الذين تمكنوا من تصدر يوتيوب من خلال تلك الاغانى هو الفنان أكرم حسنى، واالذى أهدى اغنية لزميله الفنان أحمد فهمى فى زفافه، وقد احتلت الاغنية المركز الاول من أصل 50 مركزا هي الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، بعد ان حققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى ساعات.



ثانى الفنانين الذين حققوا نسب مشاهدة عالية من خلال اغنية قدمها فى حفل زفاف نجلها هى الفنانة نشوى مصطفى ، والتى قامت بتأليف كلمات أغنية أدتها فى حفل الزفاف ، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ، ادى الى طلب بعض متعهدى الافراح منها ، تقديم اغان مشابهة فى أفراح أخرى.



صابرين أيضًا، من الفنانين الذين حققوا نجاحا فى تلك المنطقة ، بعدما انتشرت أغنية كانت تقوم بأدائها فى حفل زفاف شقيقها.