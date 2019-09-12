الجماهير عن قرعة الدورى الممتاز: مفيش أحلى من النظام الاوروبى .. فيديو

رصدت كاميرا موقع صدى البلد الاخباري، آراء بعض مشجعى كرة القدم فى نتيجة قرعة الممتاز موسم 2019/2020 والمواجهه المبكره في الاسبوع الرابع من الدورى بين الاهلي والزمالك.



قال "احمد محمد" ان المواجهة بين الفريقين ستكون مختلفة هذه السنة لفوز الزمالك بكأس مصر وفوز الاهلى بالدورى فالفريقان مهيئان للفوز وأضاف أن تحديد المباراة فى الاسبوع الرابع أفضل حتى نرى إمكانيات كل فريق خصوصا بعد الصفقات الجديدة.



وأضاف حسن محمد أن نتيجة القرعة جاءت فى صالح نادى الزمالك حتى يستكمل إنجازته في هذا الموسم خصوصا بعد ارتفاع الروح المعنوية لديهم بسبب فوزهم ببطولة كأس مصر، وانخفاض العزيمه لدى لاعبي النادي الأهلى بعد خروجهم من كأس مصر.



وقالت هند خالد أن هذا الموعد فى صالح لاعبي الزمالك لارتفاع عزيمتهم ومازالوا في كامل لياقتهم البدنيه وعلى اتم الاستعداد لمواجهة النادي الاهلي ولكن النادى الاهلى سيظل كما هو لانه كيان عظيم ولن ينتهي او يسمح لهزيمته ابدا.



وأوضح "هلال سيد" ان نمط المنافسة إختلف بإختلاف موعد القرعة مما أعطى الفرصة لمنافسة فرق آخرى على المربع الذهبى غير الغريمين المعتادين عليهم مثل "سموحة و المصرى البورسعيدى" ، ولكن هذا لا يعكس أن مباراة الأهلى والزمالك دائما ما تكون غير متوقعة وليس لها مقياس فهى تسمى "بمباراة المفاجئات".



وأعرب "توفيق حسن " عن سعادته بقرارات الإتحاد المصرى لكرة القدم الجديد برئاسة "عمر الجناينى " رئيس اللجنة المكلفة لكرة القدم بالإتحاد، وأضاف أن مميزات لعب الفريقين فى الأسبوع الرابع أن الفرق ستكون بكامل لياقتهم وغير مجهدة ، فالمعتاد أن المباراة بينهم تُقام فى الأسبوع الخامس والعشرين او الاسبوع الثلاثين والأخير مما يجعل نتيجة المباراة متوقعة لملاحظة أداء الفريقين طوال مدة الدورى.



وتابع يوسف محمد قائلا : مفيش أحلى من النظام الاوروبى ولابد من تفعيل هذا النظام كل عام .

