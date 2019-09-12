مصطفى خليل : العلاقات المصرية الروسية في نمو مستمر...فيديو

أكد الدكتور مصطفى خليل، عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، إن العلاقات المصرية الروسية تنمو بشكل مستمر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد.



وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، ان هناك طفرة في المشاريع العملاقة بين البلدين منها مشروع الضبعة، والذي يُعد من أكبر مشروعات روسيا خارج الاتحاد الروسي.



وأشار إلى ان مشروع الضبعة النووي يُعد 5 مشاريع في مشروع واحد، كما أن الرئيس بوتين والقيادة الروسية لديهم اهتمام كبير بهذا المشروع العملاق، وتم العمل على توفير أعلى معايير التأمين العالمية.



وأضاف عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، ان العلاقات المصرية الروسية جيدة للغاية، كما سيتم عقد القمة الأفريقية الروسية في 24 أكتوبر المقبل بمدينة بسوتشي الروسية وهذا يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الروسية.



