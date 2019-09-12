ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى خليل : العلاقات المصرية الروسية في نمو مستمر...فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:52 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد الدكتور مصطفى خليل، عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، إن العلاقات المصرية الروسية تنمو بشكل مستمر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، ان هناك طفرة في المشاريع العملاقة بين البلدين منها مشروع الضبعة، والذي يُعد من أكبر مشروعات روسيا خارج الاتحاد الروسي.

وأشار إلى ان مشروع الضبعة النووي يُعد 5 مشاريع في مشروع واحد، كما أن الرئيس بوتين والقيادة الروسية لديهم اهتمام كبير بهذا المشروع العملاق، وتم العمل على توفير أعلى معايير التأمين العالمية.

وأضاف عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، ان العلاقات المصرية الروسية جيدة للغاية، كما سيتم عقد القمة الأفريقية الروسية في 24 أكتوبر المقبل بمدينة بسوتشي الروسية وهذا يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الروسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد مجاهد يكشف موعد البدء في إنشاء محطة الضبعة النووية

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة في عقوبة شيكابالا بعد نهائي كأس مصر

علمى وأدبى .. تعرف على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

خاص.. والد محمد النني يفجر مفاجأة مدوية عن رحيل نجله عن آرسنال

حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمي.. كندا علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف

يا ساتر يارب.. أول رد فعل من سموحة بعد مواجهة الأهلي في الجولة الأولى بـ الدوري الجديد

ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتحب مصر مبدئيا.. وهؤلاء فى الجهاز المعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميع قمامة ومخلفات.. زيارات مفاجئة لمراكز الشباب للوقوف على تطويرها

20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور