ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حفاظا على الصحة العامة.. مبيدات وسم فئران على جوانب العمارات بالسويس

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:34 م
رش مبيدات وسم فئران
رش مبيدات وسم فئران على جوانب العمارات بالسويس
حسن غنيمة
في اطار الخطة الموضوعة لتغطية جميع المناطق والمساكن المتضررة بمحافظة السويس ، توجهت فرق الإدارة العامة للأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة سوزان جميل ، بالمرور علي قرية جنيفة وكبريت بحي الجناين ومناطق الفردوس والرحاب بحي عتاقة ، وذلك لمقاومة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض .

وتم رش مداخل العمارات والجناين المحيطة بالمساكن وأماكن تجمع القمامة والمصارف غير المغطاه ، كما تم رش سم للقوارض علي جوانب ومداخل العمارات السكنية، ويتم الرش باستخدام المبيدات التي يجرى خلطها وتركيبها تحت إشراف المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة ، ومازالت التغطية مستمرة في جميع الأحياء للحفاظ علي الصحة العامة.

يأتي هذا في اطار توجيهات اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس لتوفير بيئة صحية ونظيفة والحد من انتشار الأمراض وبنا علي تعليمات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قرعة الدوري المصري.. التفاصيل الكاملة لمواجهات الاهلي والزمالك وبيراميدز.. مباريات نارية

مرتضى منصور يطلق 5 قذائف مدوية قبل مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

شاهد.. محمد رمضان عاريا.. وتعليقات صادمة من الجمهور

غرامة على نفاد بنزين السيارة في الطريق العام بـ قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

محمد صلاح يستعرض عضلاته مع زميله أندرو روبرتسون.. شاهد

فضيحة مدوية.. إسرائيل تزرع أجهزة تجسس حول البيت الابيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الخميسي بصحبة ساندي ورانيا يوسف

بـ ميك اب أورانج.. اسما شريف منير بـ لوك جديد

سيرين عبد النور تنشر صورة لها مع ابنتها بإطلالة باربي