حفاظا على الصحة العامة.. مبيدات وسم فئران على جوانب العمارات بالسويس

في اطار الخطة الموضوعة لتغطية جميع المناطق والمساكن المتضررة بمحافظة السويس ، توجهت فرق الإدارة العامة للأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة سوزان جميل ، بالمرور علي قرية جنيفة وكبريت بحي الجناين ومناطق الفردوس والرحاب بحي عتاقة ، وذلك لمقاومة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض .



وتم رش مداخل العمارات والجناين المحيطة بالمساكن وأماكن تجمع القمامة والمصارف غير المغطاه ، كما تم رش سم للقوارض علي جوانب ومداخل العمارات السكنية، ويتم الرش باستخدام المبيدات التي يجرى خلطها وتركيبها تحت إشراف المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة ، ومازالت التغطية مستمرة في جميع الأحياء للحفاظ علي الصحة العامة.



يأتي هذا في اطار توجيهات اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس لتوفير بيئة صحية ونظيفة والحد من انتشار الأمراض وبنا علي تعليمات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس.

