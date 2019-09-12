اخبار التعليم .. زيادة أعداد طلاب الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات لـ 17 ألفًا بتنسيق 2019.. فتح التحويلات لـ المتفوقين.. ونتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 الجمعة.. وسبب تأخر فتح المعاهد الفنية

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الخميس، العديد من الأخبار والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
زيادة أعداد طلاب الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات لـ 17 ألفًا بتنسيق 2019
فتح التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية.. السبت المقبل عبر هذا الرابط
بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية
فتح التحويلات لطلاب النيل والمتفوقين ..الجمعة عبر هذا الرابط
تضم 117 فصلا دراسيا.. دخول 5 مدارس جديدة بقنا الخدمة لأول مرة
وكيل تعليم الفيوم يتابع مدارس شرق الفيوم فى ثانى أيام الدراسة
تعرف على الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي 5 سنوات بتنسيق 2019
لخريجي الشهادة الفنية نظام 5 سنوات.. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالمعاهد والكليات
في دورته الثانية.. التعليم العالي تشارك في مؤتمر مصر الدولي للصحة
رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. تعرف على النتيجة برقم الجلوس
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب القاهرة 621 والصيدلة 609 درجات
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. سبب تأخر فتح المعاهد الفنية الجديدة
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :
زيادة أعداد طلاب الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات لـ 17 ألفًا بتنسيق 2019
فتح التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية.. السبت المقبل عبر هذا الرابط
بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية
فتح التحويلات لطلاب النيل والمتفوقين ..الجمعة عبر هذا الرابط
تضم 117 فصلا دراسيا.. دخول 5 مدارس جديدة بقنا الخدمة لأول مرة
وكيل تعليم الفيوم يتابع مدارس شرق الفيوم فى ثانى أيام الدراسة
تعرف على الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي 5 سنوات بتنسيق 2019
لخريجي الشهادة الفنية نظام 5 سنوات.. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالمعاهد والكليات
في دورته الثانية.. التعليم العالي تشارك في مؤتمر مصر الدولي للصحة
رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. تعرف على النتيجة برقم الجلوس
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب القاهرة 621 والصيدلة 609 درجات
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. سبب تأخر فتح المعاهد الفنية الجديدة