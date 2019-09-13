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برلمان

اعتبره ذكاة عن صحتك.. برلماني يطالب بتحصيل جنيه من كل مواطن للقضاء على قوائم الانتظار

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
جنيه مصري
جنيه مصري
حسن رضوان
قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه قام بالسابق بتقديم مشروع قانون إعداد صندوق للقضاء على قوائم الانتظار يتضمن تحصيل جنيه من كل مواطن، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة تستلزم أخذ أدوية وعمل عمليات خارج البروتوكول المتعارف لدى وزارة الصحة.

وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن هذا الصندوق سوف يكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية والهيئات الرقابة العامة توفير جميع الأدوية المطلوبة الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والكبد وغيرها، والقضاء نهائيًا على أزمة قوائم الانتظار التي يعاني منها الكثيرون.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن إذا تم جمع من كل مواطن جنيه واحد سوف نقضي على هذه الأزمة نهائيا، معقبًا: "أناشد المصريين بالتبرع بهذا الجنيه الصغير عشان نحل المشكلة، واعتبره ذكاة عن صحتك".

يأتي ذلك بعد أن كشفت الوزارة عن تقديمها مشروع قانون لإنشاء صندوق للطوارئ الطبية لمجلس النواب لدعم مبادرة الرئيس "لمنع قوائم الانتظار"، وما يستجد من مبادرات في ذات الشأن، ما يحقق استدامة تشريعية لمثل هذا النوع من التدخلات الطبية، مشيرةً إلى أنه تم دراسة إضافة القساطر المخية للتدخلات التسعة بمبادرة "قوائم الانتظار" بتكلفة متوقعة 172 مليون جنيه سنويًا؛ لإنقاذ المرضى من أي إعاقات قد تحدث بسبب الجلطات.

وقالت الوزارة إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 45.2% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.7%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.3%، مضيفةً أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 146577 عملية جراحية بنسبة 64% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها.

تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 61623 بنسبة 27%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، ومؤكدةً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، ومختتمةً بأن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

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