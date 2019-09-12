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أصل الحكاية

ليس تحرشا.. قصة بيرين جوني الباحثة عن الشهرة على حساب النني

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:38 م
محمد النني و بيرين
محمد النني و بيرين جوني
كتب - محمد الصاحى
حالة من الجدل لم تتوقف منذ تداول أخبار نشرتها إحدى الصحف التركية، زعمت فيها تحرش النجم المصري محمد النني لاعب المنتخب المصري ونجم فريق بشكتاش التركي والمعار إليه من أرسنال الإنجليزي، بفتاة تدعى «بيرين جوني» والملقبة بـ «ظاهرة انستجرام». 

خبر تحرش النجم المصري محمد النني بإحدى الفاتنات على موقع الصورة الشهير «انستجرام» وجد صداه بين الكثيرين بمجرد نشره في إحدى الصحف التركية، والتي تدعى صحيفة " fanatic" رغم نشر الصحيفة لصور من محادثات الفتاة الشهيرة مع النجم المصري، والتي لا يوجد من بينها ما يدل على أنه تحرش بتلك الفتاة.
ليس تحرشا.. قصة بيرين
السبب الرئيسي الذي دفع الكثيرين لترديد ما نسب للنجم المصري ووصفه على أنه تحرش بتلك الفتاة، أنه أعاد للأذهان وقائع التحرش الشهيرة للنجم المصري عمرو وردة نجم المنتخب المصري ولاعب فريق لاريسا اليوناني، والذي نشرت فتاة مكسيكية محادثات له، بجانب تعمد الصحف التركية تشويه صورة النجم المصري ونشر تلك صورا من محادثة النني وجوني على أنها محاولات للتحرش بخلاف الحقيقة.

ووفقا لصور المحادثة التي نشرته الصحيفة التركي، فإن ما قاله النجم المصري محمد النني مع بيرين جوني خلال المحادثات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، لا تصنف على أنها تحرش نهائيا خاصة وأنها لا تحتوي على أي كلمة غير أخلاقية، وأنه بمثابة طلب للتعارف فحسب.
ليس تحرشا.. قصة بيرين
الكثير من الجماهير المصرية استبعدت أن يكون تواصل محمد النني مع تلك الفتاة الملقبة بـ «ظاهرة انستجرام» بدعوى التحرش، خاصة في ظل ما يعرف على الاعب المصري من تدينه وإلتزامه وأخلاقه المتميزة ادخل جميع الأندية التي لعب لها، وخلال مشاركاته مع المنتخب المصري لكرة القدم.

في حين رجح أخرون أن تكون تلك الفتاة هى من حاولت التقرب من النجم المصري خاصة وانه كان حديث الوسط الرياضي التركي بعد إنضمامة لصفوف فريق بشكتاش التركى المنتقل إليه حديثا على سبيل الإعارة من فريق أرسنال الإنجليزي.
ليس تحرشا.. قصة بيرين
الصحف التركية كان لها دور كبير في ترويج محادثات النجم المصر على أنه تحرش بتلك الفتاة الشهيرة على موقع الصور «انستجرام» والملقبة بـ «ظاهرة انستجرام»، بخلاف الحقيقة في محاولة منها لتشويه صورة النجم المصري محمد النني.

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