ليس تحرشا.. قصة بيرين جوني الباحثة عن الشهرة على حساب النني

حالة من الجدل لم تتوقف منذ تداول أخبار نشرتها إحدى الصحف التركية، زعمت فيها تحرش النجم المصري محمد النني لاعب المنتخب المصري ونجم فريق بشكتاش التركي والمعار إليه من أرسنال الإنجليزي، بفتاة تدعى «بيرين جوني» والملقبة بـ «ظاهرة انستجرام».

خبر تحرش النجم المصري محمد النني بإحدى الفاتنات على موقع الصورة الشهير «انستجرام» وجد صداه بين الكثيرين بمجرد نشره في إحدى الصحف التركية، والتي تدعى صحيفة " fanatic" رغم نشر الصحيفة لصور من محادثات الفتاة الشهيرة مع النجم المصري، والتي لا يوجد من بينها ما يدل على أنه تحرش بتلك الفتاة.