ليس تحرشا.. قصة بيرين جوني الباحثة عن الشهرة على حساب النني

حالة من الجدل لم تتوقف منذ تداول أخبار نشرتها إحدى الصحف التركية، زعمت فيها تحرش النجم المصري محمد النني لاعب المنتخب المصري ونجم فريق بشكتاش التركي والمعار إليه من أرسنال الإنجليزي، بفتاة تدعى «بيرين جوني» والملقبة بـ «ظاهرة انستجرام».
خبر تحرش النجم المصري محمد النني بإحدى الفاتنات على موقع الصورة الشهير «انستجرام» وجد صداه بين الكثيرين بمجرد نشره في إحدى الصحف التركية، والتي تدعى صحيفة " fanatic" رغم نشر الصحيفة لصور من محادثات الفتاة الشهيرة مع النجم المصري، والتي لا يوجد من بينها ما يدل على أنه تحرش بتلك الفتاة.
ووفقا لصور المحادثة التي نشرته الصحيفة التركي، فإن ما قاله النجم المصري محمد النني مع بيرين جوني خلال المحادثات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، لا تصنف على أنها تحرش نهائيا خاصة وأنها لا تحتوي على أي كلمة غير أخلاقية، وأنه بمثابة طلب للتعارف فحسب.
في حين رجح أخرون أن تكون تلك الفتاة هى من حاولت التقرب من النجم المصري خاصة وانه كان حديث الوسط الرياضي التركي بعد إنضمامة لصفوف فريق بشكتاش التركى المنتقل إليه حديثا على سبيل الإعارة من فريق أرسنال الإنجليزي.
الصحف التركية كان لها دور كبير في ترويج محادثات النجم المصر على أنه تحرش بتلك الفتاة الشهيرة على موقع الصور «انستجرام» والملقبة بـ «ظاهرة انستجرام»، بخلاف الحقيقة في محاولة منها لتشويه صورة النجم المصري محمد النني.