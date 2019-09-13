برلماني يطالب بسرعة الانتهاء من بناء مستشفى القناطر الخيرية

طالب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تكثيف الجهود من جانب وزارة الصحة لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من المستشفيات لم يتم الانتهاء من بنائها حتى الآن مثل مستشفى القناطر الخيرية وغيرها.



وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سوف تشهد عدد من المحافظات عدم تسوية بين المواطنين حول المحافظات الأخرى التي يتوفر بها مستشفيات يمكن من خلالها أن يحصل المريض على الرعاية الصحية والتمتع بخدمات التأمين الصحي الشامل.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهدًا في جميع المجالات ليبني الدولة المصرية ويدعم المواطن المصرى بكل قوة من خلال إطلاق المبادرة التي تحافظ على صحة المواطن وتضمن حياة كريمة له.



وأكد النائب ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بالسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطن وعمل حصر شامل لجميع المستشفيات التي تعاني من فقر في الخدمات أو التي لم يتم الانتهاء من بنائها حتى الآن.



وأضاف حاتم عبد الحميد، أنه قام باستخدام أدواته البرلمانية لسرعة الانتهاء من بناء مستشفى القناطر الخيرية بتقديم 4 طلبات إحاطة لأهمية هذا الأمر على صحة المواطن دون جدوى، مؤكدًا أن المستشفى تم البدء في إنشائها منذ 4 سنوات حتى الآن لم يتم الانتهاء منها.