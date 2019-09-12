لص يسحل مسنة في الـ79 ويكسر ذراعها لسرقة حقيبتها.. فيديو

تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية اليوم، الخميس، مقطع فيديو صادم يرصد اللحظة التي هاجم فيها لص بدون رحمة سيدة مسنة في الـ79 من عمرها، وأطاح بها أرضًا وقام بسحلها في الشارع، وكل ذلك من أجل سرقة حقيبتها.



وخلال الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة في منطقة سكنية في بلدة "كيترينج" بمقاطعة "نورثهامبتونشاير" البريطانية، شوهد اللص وهو يركض على نحو مفاجئ ناحية المسنة أثناء سيرها في الطريق، ويحاول انتزاع الحقيبة من يدها، وعندما تشبثت بها أطاح بها أرضًا وجرها على الطريق وانتزعها منها بالقوة، ثم سارع بالركض مبتعدًا عنها، تاركًا إياها ملقاة على الطريق، وقد أصيبت بكسر في ذراعها جراء ما حدث.



وكشفت الشرطة عن الفيديو الخاص بالواقعة في محاولة لإيجاد ذلك اللص؛ وأفادت تقارير إخبارية بأن الحادث وقع يوم الأحد الموافق الثامن من سبتمبر الجاري.



وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه تم إلقاء القبض على شخصين في العقد الثالث يُشتبه في تورطهما في الواقعة، لكن تم إطلاق سراحهما بكفالة فيما تستمر التحقيقات.



