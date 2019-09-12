مصدر : نقابة الإعلاميين لم تصدر قرارا بـ وقف ياسمين الخطيب

أكد مصدر من داخل نقابة الإعلاميين، أن النقابة حتى الان لم تصدر قرارا بوقف الإعلامية ياسمين الخطيب مقدمة برنامج شارع النهار على فضائية النهار.



وأضاف المصدر فى تصريحات لـ صدى البلد، أن ما نشر حتى الآن فى بعض المواقع الإخبارية بخصوص وقف الإعلامية ياسمين الخطيب لم يصدر عن النقابة به أى بيانات رسمية .



وكانت بعض المواقع الإخبارية نشرت خبرا يفيد بأن نقابة الإعلاميين قد أصدرت اليوم قرارا بوقف برنامج شارع النهار تقديم ياسمين الخطيب، كما أخطرت قناة النهار بحظر تصويرها أي حلقات جديدة من البرنامج، على خلفية عدم حصولها على التصاريح اللازمة من أجل الظهور، وهو ما نفاه المصدر .





