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برلمان

لتوفير حضانات.. برلماني يطالب بتعاون الصحة مع القطاع الخاص

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
حضانة لرعاية الاطفال
حضانة لرعاية الاطفال
حسن رضوان
أكد النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير حضانات وغرف عناية مركزية في المناطق المحرومة.

وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك أكثر من منطقة حول المحافظات لا يوجد بها حضانات للأطفال بالإضافة إلى العجز الموجود بالنسبة لغرفة العناية المركزة، مؤكدًا أن من بداية عاصمة بنها إلى منطقة شبرا الخيمة لا تتوفر حضانة أو غرفة عناية مركزية.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن حل هذه المشكلات يتمثل في توقيع تعاقد بين القطاع العام للصحة وبين القطاع الخاص بضمانات وشروط تتضمنها وزارة الصحة وتكون تحت إشرافها بشكل كامل.

وأكد النائب أن الرئيس السيسي يعمل ليل نهار لكي يبني الدولة المصرية ويحقق دعم للمواطن المصري البسيط، ولا بد أن تقوم الوزارة بسلك نفس المنهج الذي يقوم به الرئيس لضمان نجاح المبادرات التي يطلقها باستمرار لصالح المواطن.

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