القبض على 3 متهمين بسرقة 700 ألف جنيه من خزينة مدرسة بحدائق الأهرام

القت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 3 متهمين بسرقة 700 ألف جنيه من خزينة مدرسة بحدائق الاهرام.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا بتعرض مدرسة رويال سباتس بحدائق الأهرام للسرقة، وكشفت التحريات الأولية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ان مديرة المدرسة أبلغت باكتشافها كسر باب مكتب الحسابات واختفاء الأموال من الخزينة.



وتبين من الفحص أن الجناة المجهولين كسروا باب الخزينة واستولوا على أكثر من ٧٠٠ ألف جنيه وفروا هاربين، تم تشكيل فريق بحث يرأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة حيث تم فحص العمالة السابقة والحالية بالمدرسة واستجواب مديرتها حول اتهامها لشخص محدد من عدمه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



واشارت التحريات الى ان ٣ متهمين نفذوا الجريمة وتم اعداد ماموريات تراسها الرائد كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم والرائد محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرائد مصطفي لاشين معاون مباحث الهرم تمكنت من ضبطهم واعادة المسروقات.