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تعليم

التعليم : إنشاء 13 ألف فصل هذا العام ونحتاج مساعدة القطاع الخاص

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:35 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بشأن بناء فصول جديدة ومشروعات الصيانة المدرسية، تم بناء 13 ألف فصل جديد فعليًا هذا العام، للحد من مشكلة الكثافة.

وقالت وزارة التربية والتعليم : مازلنا نحتاج لبناء 100 ألف فصل جديد ، و دعت الوزارة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمشاركة الدولة فى بناء فصول جديدة لخدمة الوطن وحل مشاكل الكثافات في الفصول.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه استعدادا للعام الدراسي الجديد ، تم عمل صيانة لعدد 15 ألف فصل، وعمل صيانة شاملة لـ 659 مدرسة، و747 مدرسة صيانة بسيطة، و53 سورا حول المدارس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها تعكف على إعداد وتطوير أجيال من الطلاب المتعلمين بدون آثار سلبية، وأن يكون التحويل الإلكتروني كامل في المرحلة الثانوية فهذا الاستثمار في المحتوى الرقمى يستمر لسنوات، بالإضافة إلى استمرار جهود تدريب الطلاب على أساليب التقويم التي لا تحتوى على أسئلة تعجيزية ولكن بإمتحانات إلكترونية غير تقليدية تحتاج للتدريب عليها.

كانت وزارة التربية والتعليم، نظمت اليوم مؤتمرًا صحفيا للحديث عن اخر استعدادات العام الدراسي الجديد ، وذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، واللواء الوليد المرسى رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية.

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