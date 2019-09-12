محمد صلاح يستعرض عضلاته مع زميله أندرو روبرتسون.. شاهد

نشر محمد صلاح لاعب نادى ليفربول صورة جديد له مع أندرو روبرتسون من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام".



وظهر محمد صلاح عاريا يستعرض عضلاته مع زميله أندرو روبرتسون .



توج المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، بجائزة لاعب شهر اغسطس الماضي.



وكان محمد صلاح احرز لقب السوبر الاوروبي مع فريق ليفربول في افتتاحية الموسم الجديد بالفوز على فريق تشيلسي بركلات الترجيح، بعدما تعادلا في الوقت الاصلي والاضافي بهدفين لكل منهما.