وجبة خفيفة وشهية.. طريقة عمل بطاطس بيتزا

يمكن تحضير البطاطس بعدة طرق مختلفة، ومن بين هذه الطرق قدمت الشيف نونا طريقة جديدة لتحضير البطاطس، وهي طريق عمل بطاطس بيتزا، وهي وجبة لذيذة ومتكاملة، وتناول إعجاب أطفالك، وعائلتك، وإليكم طريقة عمل بطاطس بيتزا.



وقت التحضير: 20 دقيقة

وقت الطبخ: 40 دقيقة

الكمية: تكفي لـ 5 اشخاص



وتعد طريقة عمل بطاطس بيتزا من اشهى المأكولات التي يمكن ان تقدميها في وجبة العشاء، أو الإفطار، وذلك لما لها من منة فوائد وعناصر غذائية متكاملة، وتعتبر بطاطس بيتزا احد المأكولات الشرقية المبتكرة، ولن تكلفك وقت ولا مجهود، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة ماديا.



طريقة عمل بطاطس بيتزا



مقادير بطاطس بيتزا:



2 بطاطس حلقات

زيتون أسود شرائح

زيتون أخضر شرائح

فلفل ألوان شرائح

فلفل رومي شرائح

سوسيس شرائح

جبنة موتزاريلا

زيت

٤بيض

بابريكا

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل بطاطس بيتزا:



1- نحمر حلقات البطاطس ربع تحميرة.

2- في بولة نضع البيض مع الخضار و نخلطه.

3- ثم نضع الخليط في صينية على البطاطس، ونتركه حتى ينضج.

4- ثم قدمي بطاطس بيتزا لاطفالك مع المايونيز والكاتشب.