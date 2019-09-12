الاتحاد الإفريقي يشيد بنجاح مصر فى منع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت



شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة في المائدة المستديرة التي عقدها الاتحاد الأفريقي بالعاصمة السنغالية داكار لمناقشة الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت علي المستوي القاري والقطري في الفترة من 10-12 سبتمبر 2019.



هدفت المائدة المستديرة إلى زيادة معرفة الدول الأعضاء المختارة بمسألة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وتبادل الإنجازات والخبرات والتحديات، والإجراءاك المستقبلية للتصدي لهذه الجريمة على الصعيدين القاري والقطري.



وأشارت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس أوفد محمد مصطفى ممثلًا عنه لعرض الآليات والسياسات التي تنفذها جمهورية مصر العربية في التصدي لهذه الجرائم من خلال منظومة حماية الطفل المتمثلة في لجان حماية الطفولة بجميع المحافظات وخط نجدة الطفل 16000 كآلية للإبلاغ كما تم عرض جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووحدة منع الاتجار بالاطفال "النساء والأطفال" منذ إنشائها عام 2007 وجهود التتسيق والتعاون مع الجهات المعنية كالنيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية وجهود تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بحماية الأطفال وحملات رفع الوعي والبرامج التدريبية للمعنيين، حيث نجحت وحدة مكافحة الاتجار في فتح هذا الملف والتشجيع على ثقافة الإبلاغ، وفق نهج حقوقي وتنموي، نتج عنه إشادات دولية بمنهجية مصر في التصدي لهذه المشكلة بأنماطها علي الصعيدين الوطني والدولي



خلال اللقاء أشاد الحضور بالتجربة المصرية للحد والقضاء علي هذه الجرائم كقصة نجاح تسترشد بها الدول الأفريقية في خطتها للتصدي لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت