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أخبار العالم

علماء أستراليون: جثث الموتى تتحرك أثناء تحللها

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:44 م
جثث الموتى تتحرك
جثث الموتى تتحرك أثناء التحلل
قسم الخارجي
أعلن علماء أستراليون التوصل إلى اكتشاف جديد يؤكد أن جثث الموتى تتحرك أثناء تحللها.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، أن كاميرات ثبتها علماء أستراليون في منشأة بحثية تحوى جثث وتلتقط الصور بالتتابع بفاصل زمني ثابت، كشفت أن أطراف الجثث تحركت من مكانها أثناء جفافها وتحللها.

ومن جانبه قال الباحث أليسون ويلسون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية: "ما وجدناه هو أن الذراعين كانتا تتحركان بشكل كبير" مشيرا إلى أن الذراعين اللتين كانتا تلامسان جانبي الجثة تحركتا ثم عادتا مجددا إلى مكانهما".

وأجريت الدراسة في موقع سري في مركز أبحاث أسترالي قرب العاصمة سيدني.

وتم إنشاء ذلك المركز قبل ثلاثة أعوام للتحقيق في عملية تحلل الجثث في ظل ظروف مختلفة، للاستفادة من ذلك في عمليات البحث الجنائي مع إعادة تمثيل سيناريوهات الجرائم المختلفة في محل الواقعة.

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