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حوادث

إصابة رئيس محكمة في انقلاب سيارة على صحراوي بني سويف

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:46 م
اسعاف
اسعاف
محمد عبد الحليم
أصيب رئيس محكمة بالمنيا، في حادث انقلاب سيارته الملاكي بمنطقة نفق بياض العرب، بمحافظة بني سويف.

وتلقت غرفة أزمات ديوان عام محافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة نفق بياض العرب، نطاق المحافظة، ووجود مصاب بموقع الحادث.

بانتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، تبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها «شريف صفوت» ٤٥ عامًا، رئيس محكمة بالمنيا، بكدمات وسحجات.

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