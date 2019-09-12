تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ميريلاند الأمريكية

تحطمت طائرة صغيرة في طريق سريع بولاية ميريلاند بعدما أساء الطيار تقدير الهبوط.
وقال الناطق باسم مقاطعة برينس جورج مارك برادي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن الطائرة هبطت بالقرب من مطار "فري واي" في مدينة باوي.
ويعتقد المحققون أن الطيار كان يحاول الهبوط في المطار القريب من الطريق السريعة لكنه أساء التقدير.
وقال الناطق باسم مقاطعة برينس جورج مارك برادي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن الطائرة هبطت بالقرب من مطار "فري واي" في مدينة باوي.
ويعتقد المحققون أن الطيار كان يحاول الهبوط في المطار القريب من الطريق السريعة لكنه أساء التقدير.