تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ميريلاند الأمريكية

تحطمت طائرة صغيرة في طريق سريع بولاية ميريلاند بعدما أساء الطيار تقدير الهبوط.



وقال الناطق باسم مقاطعة برينس جورج مارك برادي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن الطائرة هبطت بالقرب من مطار "فري واي" في مدينة باوي.



ويعتقد المحققون أن الطيار كان يحاول الهبوط في المطار القريب من الطريق السريعة لكنه أساء التقدير.