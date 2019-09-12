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أخبار العالم

تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ميريلاند الأمريكية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:45 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ
تحطمت طائرة صغيرة في طريق سريع بولاية ميريلاند بعدما أساء الطيار تقدير الهبوط.

وقال الناطق باسم مقاطعة برينس جورج مارك برادي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن الطائرة هبطت بالقرب من مطار "فري واي" في مدينة باوي.

ويعتقد المحققون أن الطيار كان يحاول الهبوط في المطار القريب من الطريق السريعة لكنه أساء التقدير.

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