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رياضة

محمد فضل الله: تنظيم اتحاد الكرة قرعة الدورى الممتاز أسلوب هواة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:56 م
الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله
يسرى غازى
كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن الجهة المنوط بها وصاحبة الحق الأصيل فى تنظيم إجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز.

وقال محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الأصل ان من ينظم مراسم قرعة الدورى الممتاز هو رابطة الأندية المحترفة المصرية وليس اتحاد الكرة لكون الدورى ليس ملكا لاتحادات كرة القدم بل هو ملك الأندية المحترفة التابعة له.

وأضاف : أى قرعه أو شئ ينظم دون أن يكون لدينا " رابطة الأندية المحترفة " تملك وتدير الدورى هو حلقة جديدة من مسلسل الإدارة الهاوية لكرة القدم المصرية لافتا إلى أن تنظيم قرعة الدورى من خلال الاتحاد هو أسلوب من أساليب الإدارة الهاوية.

وأشار إلى أن الاحتراف فى كرة القدم يتمثل في أن العامل الرئيسي ان يكون الدورى ملك انديته المشاركة فيه والمسابقة تدار من خلال تلك الأندية مشددا على أن الأصل ان من ينظم القرعة هو رابطة الأندية المحترفة المصرية وليس العكس.

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